Süper Lig'de zirve kızıştı! İşte puan durumu

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:33 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:33

Haftaya bir maç eksiğine rağmen 64 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, bu yenilgiye rağmen haftayı lider tamamladı.

Zirve takipçisi Galatasaray ise Atakaş Hatayspor deplasmanında 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadı.

Liderlik yolunda alınan bu sonuçlarından ardından Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği haftayı galip tamamlayarak önemli bir avantaj elde etti.

SONUÇLAR



Ligde 32. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-1

Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: 0-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Galatasaray: 3-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-2

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 1-0

PUAN DURUMU



Ligde tamamlanan 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 20 4 6 63 31 32 64 2.FENERBAHÇE A.Ş. 31 19 5 7 55 31 24 62 3.GALATASARAY A.Ş. 31 19 4 8 61 30 31 61 4.TRABZONSPOR A.Ş. 31 16 8 7 39 30 9 56 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 31 14 7 10 49 31 18 49 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 30 14 7 9 51 36 15 49 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 30 12 11 7 44 34 10 47 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 31 12 9 10 46 38 8 45 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 9 14 7 37 35 2 41 10.GÖZTEPE A.Ş. 31 10 10 11 44 42 2 40 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 30 10 9 11 37 36 1 39 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 31 8 15 8 29 37 -8 39 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 30 8 11 11 36 47 -11 35 14.KASIMPAŞA A.Ş. 31 9 7 15 34 47 -13 34 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 8 9 14 35 49 -14 33 16.YENİ MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32 17.MKE ANKARAGÜCÜ 30 9 5 16 36 49 -13 32 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 30 8 8 14 23 39 -16 32 19.GENÇLERBİRLİĞİ 30 8 6 16 28 52 -24 30 20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 6 9 16 29 51 -22 27 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 30 6 7 17 26 51 -25 25

33. HAFTANIN PROGRAMI



Süper Lig'de 33. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (Medical Park)

7 Nisan Çarşamba:

16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

8 Nisan Perşembe:

16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)