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Spor

Süper Lig'de zirve kızıştı! İşte puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı. İşte puan durumu...

AA25 Nisan 2021 Pazar 23:17 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 23:17
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Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti.

Konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden lider Beşiktaş, iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray da haftayı üç puanla kapattı.

Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: 3-1

Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2

- Puan durumu


OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ35236675363975
2.FENERBAHÇE35226764362872
3.GALATASARAY35216867333469
4.TRABZONSPOR361712744331163
5.AYTEMİZ ALANYASPOR361681255391656
6.ATAKAŞ HATAYSPOR351591157431454
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR35121674841752
8.GAZİANTEP351312105345851
9.FATİH KARAGÜMRÜK351311114942750
10.GÖZTEPE351211125148347
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR351012134245-342
12.ÇAYKUR RİZESPOR351012134556-1142
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR36915123648-1242
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR35913134247-540
15.MKE ANKARAGÜCÜ35108174356-1338
16.KASIMPAŞA36910173954-1537
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR35910163753-1637
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR36910173960-2137
19.HES KABLO KAYSERİSPOR35811162746-1935
20.GENÇLERBİRLİĞİ3598183661-2535
21.YUKATEL DENİZLİSPOR35610193360-2728

- 38. hafta programı

27 Nisan Salı:

20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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