Süper Lig'de zirve kızıştı! İşte puan durumu...

AA 25 Nisan 2021 Pazar 23:17 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 23:17

Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti.

Konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden lider Beşiktaş, iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray da haftayı üç puanla kapattı.

Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR



Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: 3-1

Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2

- Puan durumu



O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 35 23 6 6 75 36 39 75 2.FENERBAHÇE 35 22 6 7 64 36 28 72 3.GALATASARAY 35 21 6 8 67 33 34 69 4.TRABZONSPOR 36 17 12 7 44 33 11 63 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 36 16 8 12 55 39 16 56 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 35 15 9 11 57 43 14 54 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 35 12 16 7 48 41 7 52 8.GAZİANTEP 35 13 12 10 53 45 8 51 9.FATİH KARAGÜMRÜK 35 13 11 11 49 42 7 50 10.GÖZTEPE 35 12 11 12 51 48 3 47 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 35 10 12 13 42 45 -3 42 12.ÇAYKUR RİZESPOR 35 10 12 13 45 56 -11 42 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 36 9 15 12 36 48 -12 42 14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 35 9 13 13 42 47 -5 40 15.MKE ANKARAGÜCÜ 35 10 8 17 43 56 -13 38 16.KASIMPAŞA 36 9 10 17 39 54 -15 37 17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 35 9 10 16 37 53 -16 37 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 36 9 10 17 39 60 -21 37 19.HES KABLO KAYSERİSPOR 35 8 11 16 27 46 -19 35 20.GENÇLERBİRLİĞİ 35 9 8 18 36 61 -25 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 35 6 10 19 33 60 -27 28

- 38. hafta programı

27 Nisan Salı:

20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)