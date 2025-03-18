Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği haftada, Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor ile golsüz berabere kalması zirve yarışını iyice karıştırdı. İki takım arasındaki fark 9 puana çıktı. CimBom'un 9, Kanarya'nın ise 10 maçı kaldı. 71 puanla zirvede yer alan Sarı-Kırmızılılar, kalan 27 puanın 21'ini alırsa puanı 92 yapacak. 62 puana sahip olan Sarı-Lacivertliler ise tüm maçlarını kazanırsa puanını 92'ye yükseltebilecek. Bu durumda, rakibi karşısında bir galibiyet, bir beraberlik elde ederek ikili averajı elinde bulunduran Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.

AYNI 7 RAKİPLE OYNAYACAKLAR

İki ekibin kalan maçlarını yakından incelediğimizde, karşımıza ilginç detaylar çıkıyor. Zirve mücadelesi veren ezeli rakipler, kalan maçlarında 7 aynı takımla mücadele edecek. Beşiktaş, Bodrum, Eyüpspor, Sivas, Trabzonspor, Kayseri ve Başakşehir, iki takımın da rakipleri olacak. Bu ekipler karşısında alınacak puanlar şampiyonluk yarışını etkileyecek. F.Bahçe, ligin ilk yarısında bu rakiplerle oynadığı maçlarda 16 puan toplamayı başardı. Galatasaray ise bu rakipler karşısında toplam 19 puan hanesine yazdırdı. Sadece Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

İSTANBUL DIŞINDA 3 MAÇI KALDI

G.Saray, kalan 9 maçının 4'ünü evinde, 5'ini deplasmanda oynayacak. 5 dış saha karşılaşmasının 2'sinde İstanbul'da sahaya çıkacak. Yani Sarı-Kırmızılılar, kalan 9 maçın sadece 3'ünde İstanbul dışında mücadele edecek. Cim-Bom, Samsun, Trabzon ve Göztepe maçları için İstanbul dışına çıkacak. F.Bahçe ise kalan 10 maçın 5'ini Kadıköy'de taraftarı önünde oynayacak. Sahaya çıkacağı 5 deplasmanın 1'i İstanbul'da olacak. SarıLacivertliler, Bodrum, Sivas, Gaziantep ve Hatay'a konuk olacak.