  • Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte haftanın sonuçları
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı. Zirve yarışında iki takım arasındaki puan farkı 2'ye indi.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile berabere kalırken, Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u farklı yendi. Şampiyonluk yarışında puan farkı 2'ye indi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 32 gol atıldı. Lider Galatasaray, evinde karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında puan kaybı yaşadı. Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor'u 4 golle geçti.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 68'e yükseltirken, Fenerbahçe 66 puana çıktı. Trabzonspor ise 64 puanla haftayı 3. sırada tamamladı.

Ligde 29. hafta maçları ve sonuçları:

Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2

Başakşehir: 3 - Gençlerbirliği: 0

Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4

Konyaspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Göztepe: 3 - Kasımpaşa: 3

Galatasaray: 1 - Kocaelispor: 1

Çaykur Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 1

Eyüpspor: 1 - Samsunspor: 2

