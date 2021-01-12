Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu

Haftanın kapanış müsabakalarında deplasman ekipleri 3'er puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0, Kasımpaşa da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
Ligin 18. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1
Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Galatasaray-Gençlerbirliği: 6-0
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Not: Trabzonspor, 18. haftayı bay geçti.
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|18
|35
|2.FENERBAHÇE
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|14
|35
|3.GALATASARAY
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|20
|33
|4.GAZİANTEP FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|12
|31
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|13
|30
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|3
|28
|7.TRABZONSPOR
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|8.FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|4
|24
|9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|-6
|24
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|3
|22
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|-2
|22
|12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|-4
|22
|13.KASIMPAŞA
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|-7
|22
|14.YENİ MALATYASPOR
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|-2
|21
|15.ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|-8
|21
|16.GÖZTEPE
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|1
|19
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|-13
|19
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|-10
|16
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|-7
|15
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|-11
|14
|21.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|-17
|13
19. HAFTA PROGRAMI
Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
15 Ocak Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Not: Aytemiz Alanyaspor, 19. haftayı bay geçecek.