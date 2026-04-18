  • Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu ve sonuçlar...
Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu ve sonuçlar...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Rizespor ile berabere kaldı. Lider Galatasaray ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan yitirdiği haftada hata yapmadı. İşte güncel puan durumu ve üç takımın kalan fikstürleri...

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 21:33
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı alev aldı. Ligin 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Lider Galatasaray ise Fenerbahçe'nin 2 puan yitirdiği haftada hata yapmadı ve Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla beraber sarı-kırmızılılar ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

İşte güncel puan durumu ve üç büyük takımın kalan fikstürleri...

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında puan durumu şu şekilde;

1- Galatasaray: 71

2- Fenerbahçe: 67

3- Trabzonspor: 64 (1 maç eksik)

4- Beşiktaş: 55 (1 maç eksik)

KRİTİK VİRAJ

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde;

- Fenerbahçe

- Samsunspor (Deplasman)

- Antalyaspor

- Kasımpaşa (Deplasman)

Fenerbahçe'nin kalan haftalardaki fikstürü ise şu şekilde;

- Galatasaray (Deplasman)

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan fikstürü ise şu şekilde;

- Başakşehir

- Konyaspor (Deplasman)

- Göztepe

- Beşiktaş (Deplasman)

- Gençlerbirliği

