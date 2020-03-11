İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2067
  • EURO
    6,9981
  • ALTIN
    330.483
  • BIST100
    100966
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de zirvenin sahibi değişti! İşte puan durumu
Spor

Süper Lig'de zirvenin sahibi değişti! İşte puan durumu

Süper Lig'in 19 hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadele 3-1'lik skorla Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla, puanını 52'ye çıkaran Fırtına, Medipol Başakşehir ile puanlarını eşitledi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:09 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:09
ABONE OL

İşte Süper Lig'de puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürü...

Süper Lig'de 26. hafta öncesi heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla devam etti. Deprem nedeniyle ertelenen mücadelede Trabzonspor, Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla devam etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.

Alınan 3 puan sonrası Medipol Başakşehir ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Trabzonspor 52

Başakşehir 52

Galatasaray 49

Sivasspor 49

Beşiktaş 43

Alanyaspor 40

Fenerbahçe 40

Göztepe 34

Gaziantep 32

Denizlispor 28

Gençlerbirliği 28

Antalyaspor 27

Yeni Malatya 25

Ç. Rizespor 25

Konyaspor 23

Kasımpaşa 23

MKE Ankaragücü 20

Kayserispor 19

SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Göztepe

Denizlispor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Gaziantep FK

Konyaspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - İstanbul Başakşehir

Galatasaray- Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İP'ten istifa edecekler
İP'ten istifa edecekler

İP'ten istifa edecekler

İlk kazma 2021'in başında vurulacak
İlk kazma 2021'in başında vurulacak

İlk kazma 2021'in başında vurulacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.