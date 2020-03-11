Süper Lig'de zirvenin sahibi değişti! İşte puan durumu

11 Mart 2020 Çarşamba 22:09 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:09

İşte Süper Lig'de puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürü...

Süper Lig'de 26. hafta öncesi heyecan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla devam etti. Deprem nedeniyle ertelenen mücadelede Trabzonspor, Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve 26. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 26. hafta maçları öncesi heyecan, deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçıyla devam etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren goller Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den gelirken, sarı-siyahlı ekibin tek sayısını Umut Bulut kaydetti.

Alınan 3 puan sonrası Medipol Başakşehir ile aynı puana yükselen Fırtına, averaj farklıyla liderliğe yükseldi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Trabzonspor 52

Başakşehir 52

Galatasaray 49

Sivasspor 49

Beşiktaş 43

Alanyaspor 40

Fenerbahçe 40

Göztepe 34

Gaziantep 32

Denizlispor 28

Gençlerbirliği 28

Antalyaspor 27

Yeni Malatya 25

Ç. Rizespor 25

Konyaspor 23

Kasımpaşa 23

MKE Ankaragücü 20

Kayserispor 19

SÜPER LİG'DE 26. HAFTA PROGRAMI

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Göztepe

Denizlispor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Gaziantep FK

Konyaspor - Fenerbahçe

Kayserispor - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - İstanbul Başakşehir

Galatasaray- Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor