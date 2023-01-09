Süper Lig'deki 3 maçın VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası bugün oynanacak üç karşılaşmayla kapanacak. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev alacak. Tokat'a, AVAR'da Alper Çetin ve Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

İSTANBULSPOR-GAZİANTEP FK KARŞILAŞMASININ VAR'I MUSTAFA İLKER COŞKUN



Akşamın bir diğer mücadelesi olan İstanbulspor-Gaziantep Futbol Kulübü maçı ise saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Samet Çavuş ve İlker Takpak'ın yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Mücadeleye Mustafa İlker Coşkun VAR, Özgür Yankaya da AVAR olarak atandı.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇINDA VAR'DA HAKAN CEYLAN



Saat 20.00'de başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da da Koray Gençerler ve Kerem Ersoy yer alacak.

Ayrıca bu zorlu müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz, Kamil Çetin, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.