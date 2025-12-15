İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7076
  • EURO
    50,1827
  • ALTIN
    5963.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'deki en golcü sezonu! Ernest Muçi seriye devam ediyor
Spor

Süper Lig'deki en golcü sezonu! Ernest Muçi seriye devam ediyor

Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 6 gol kaydederek seriye devam etti. Üst üste 4 müsabakada da gol sevinci yaşayan başarılı futbolcu, yeni bir rekora da imza attı.

IHA15 Aralık 2025 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Süper Lig'deki en golcü sezonu! Ernest Muçi seriye devam ediyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin son haftalardaki golcü ismi Ernest Muçi rakip fileleri bu hafta da boş geçmedi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Muçi, eski takımına karşı 1 gol atarak ligdeki gol sayısını 6'a yükseltti.

SÜPER LİG'DEKİ EN GOLLÜ SEZONU

2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig'de görev aldığı 13 karşılaşmada 3 gole imza attı. Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 27 kez giyen Ernest Muçi 4 gol, 3 asistle oynadı.

Bu sezon başında bordo-mavili takıma transfer olmadan önce siyah-beyazlı takımda 58 dakika forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun sonrasında Trabzonspor'a transfer olarak bordo-mavili takımda adeta kendini buldu.

Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 16 mücadelenin 12'inde 625 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giyen Ernest Muçi, söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 6 haftada kaydettiği 6 golle şimdiden Süper Lig'deki en golcü sezonuna ulaştı.

ARA VERMEDEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Muçi, 13. haftada deplasmanda 4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2, 14. haftada iç sahada 3-1 galip gelinen Konyaspor mücadelesinde 1, İzmir'de 2-1'lik skorla 3 puana uzandığı Göztepe müsabakasında 2 kez ağları havalandırırken, son olarak 3-3 beraberlikle biten Beşiktaş karşılaşmasında takımının ilk gole imzasını atarak son 4 haftada ara vermeden gollerine devam etti.

Trabzonspor formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Arnavut futbolcu; KF Tirana, Legia Varşova ve Beşiktaş'ta oynadığı toplam 171 mücadelede bu istatistiği yakalayamamıştı.

SON 4 MAÇTA ELDE EDİLEN 10 PUANA DİREK KATKI VERDİ

Ernest Muçi, söz konusu haftalarda bulduğu gollerle takımının kazandığı 10 puana direkt katkı sağladı. Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe maçlarıyla 9 puan toplayan Trabzonspor, son oynanan Beşiktaş maçında 1 puan elde ederken, 24 yaşındaki futbolcu da son 4 haftada kazanılan 10 puanda büyük pay sahibi oldu.

6 GOLE EN HIZLI ULAŞTIĞI SEZON

Ernest Muçi, bu sezon hariç 6 gol barajını Arnavut ekibi KF Tirana'da 2, Polonya temsilcisi Legia Varşova'da da 1 kez geçti. Muçi, 6 gole en hızlı ulaştığı dönemi ise Trabzonspor'da yaşadı.

2019-2020 sezonunda KF Tirana ile 20 maçta 7 gol, 1 asist yapan başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda yine Arnavut takımıyla 20 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda da Legia Varşova'yla 32 mücadeleye çıkan Ernest Muçi, 30 maçın ardından hanesine 5 golü yazdırabildi. Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'da ise henüz 12 müsabakada 6 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.