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  • Süper Lig'deki ilk derbi heyecanı! Jose Mourinho zaferin peşinde
Spor

Süper Lig'deki ilk derbi heyecanı! Jose Mourinho zaferin peşinde

Cumartesi akşamı sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbisine çıkacak. Sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Portekizli çalıştırıcı şampiyonluk için önemli bir hedefi başarmak istiyor. İşte detaylar...

Akşam19 Eylül 2024 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Süper Lig'deki ilk derbi heyecanı! Jose Mourinho zaferin peşinde
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Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk yarısındaki en önemli karşılaşma cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak. Tüm Türkiye'nin saat 20.00'de nefesini tutacağı dev randevuda kazanan taraf, ligin yeni lideri olacak. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşayacak. Ligdeki 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde eden Portekizli hoca, 4 müsabakada ise gol görmedi.

PORTEKİZ'DE YENİLGİ ALMADI

Dünyaca ünlü teknik adam, görev yaptığı takımlarla birlikte liglerde toplam 78 derbi müsabakası oynadı. Porto'nun başında S.Lizbon ve Benfica'ya karşı toplamda 7 galibiyeti olan Mourinho, 2 de beraberlik elde etti. Chelsea'nin başında Arsenal'a karşı hiç kaybetmedi; 5 galibiyet aldı, 6 beraberliği var. Tottenham karşısında ise 6 galibiyet görürken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. M.United'la ise City'e 5 maçta 3 kez kaybetti, 1 kez kazandı.

SON DÖNEMİ PEK İYİ GEÇMEDİ

Tottenham da dahil olmak üzere Premier Lig'deki tüm döneminde 42 derbide 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. İtalya'da Inter ile Milan'a karşı 4 maça çıktı, 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Roma'nın başındaki karnesi oldukça kötüydü; 5 derbide 3 yenilgi, 1 zafer ve 1 beraberlik yaşadı. Real ile Atletico'yu ligdeki 6 maçın 6'sında da yendi. La Liga'da Barça ile oynadıkları 6 müsabakanın 2'sinde galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

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