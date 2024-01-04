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  • Süper Lig'den 1. Lig'e gitti! Sinan Gümüş resmen Eyüpspor'da
Spor

Süper Lig'den 1. Lig'e gitti! Sinan Gümüş resmen Eyüpspor'da

Kısa bir süre önce Antalyaspor'daki sözleşmesini feshettiğini duyuran Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. Deneyimli futbolcu Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. İşte detaylar...

IHA4 Ocak 2024 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Süper Lig'den 1. Lig'e gitti! Sinan Gümüş resmen Eyüpspor'da
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor'umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı.

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