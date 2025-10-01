İSTANBUL 22°C / 14°C
  Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş ve Kocaelispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksek Yıldırım ile İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Gençlerbirliği'nde forma giyen Franco Tongya ve Sekou Koita'nın "kural dışı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü - Ek-2 - TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu m. 4/2-a maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

Sakaryaspor'un 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynadığı müsabakada aynı anda 7 yabancı oyuncusu sahada yer almıştı.

  • Trendyol Süper Lig
  • TFF PFDK
  • Futbol Disiplin Kurulu

