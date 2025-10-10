İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8472
  • EURO
    48,3901
  • ALTIN
    5346.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'den 3 kulüp Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne katıldı
Spor

Süper Lig'den 3 kulüp Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne katıldı

Süper Lig'in 3 temsilcisi Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine katıldığını duyurdu.

AA10 Ekim 2025 Cuma 01:32 - Güncelleme:
Süper Lig'den 3 kulüp Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne katıldı
ABONE OL

Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne katıldığını açıkladı.

Üç kulüp, Avrupa'nın önemli takımlarını bir araya getiren EFC adlı organizasyona katıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Başakşehir Kulübü ise Instagram'dan "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadeleriyle organizasyona dahil olduğunu duyurdu.

Samsunspor Kulübü de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "EFC vizyonu altında birleşerek Avrupa futbolunda yeni bir dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte oyunu bir üst seviyeye taşımaya hazırız." paylaşımını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Rus güçleri Drujkivka'ya saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.