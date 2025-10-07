İSTANBUL 19°C / 14°C
  Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

7 Ekim 2025 Salı 20:24
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürattan kurula sevk edildiği belirtildi.

Samsunspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderen hukuk müşavirliğinin Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor'u da talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk ettiği aktarıldı.

Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç'ın talimatlara aykırı hareketi ile hakaret ve tehdidi nedeniyle tedbirli, futbolcusu Veysel Sarı'nın ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandığı kaydedildi.

Görevinden istifa eden ikas Eyüpspor'un eski teknik direktörü Selçuk Şahin'in de sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

