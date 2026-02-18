İSTANBUL 10°C / 3°C
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

18 Şubat 2026 Çarşamba 12:08
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, ligin 22. haftasında yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı PFDK'ye gönderdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik" olarak değerlendirilen açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi. Aynı kulübün antrenörü Anıl Demirci de söz konusu müsabakada yaptığı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen de Göztepe karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

TRENDYOL 1. LİG SEVKLERİ

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK, Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Atko Grup Pendikspor'u 25. haftada gerçekleştirdikleri çeşitli ihlaller sebebiyle disipline gönderdi.

Ayrıca Bandırmaspor'un Senegalli futbolcusu Amidou Badji de kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildi.

