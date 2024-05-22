Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor'un disipline gönderildiği belirtildi.



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.



Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkan Onur Göçmez'in disipline verildiği aktarıldı. VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini ve Kayserisporlu oyuncu Duckens Nazon'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'den Ahlatcı Çorum FK ile bu takımın teknik direktörü Serkan Özbalta'nın da disipline gönderildiği kaydedildi.