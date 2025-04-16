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Spor

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'den 8 kulübün PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Reeder Samsunspor, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Rams Başakşehir, Bellona Kayserispor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

  • TFF PFDK
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