Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre ligin 4. haftasındaki ihlaller nedeniyle 8 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

Galatasaray ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor ve Samsunspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, TÜMOSAN Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması, Kocaelispor ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle disiplin kuruluna gitti.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.

1. LİG SEVKLERİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 11 kulübü farklı gerekçelerle disipline gönderdi.

Eminevim Ümraniyespor saha olayları, Arca Çorum FK çirkin ve kötü tezahürat, Amed Sportif Faaliyetler ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle kurula sevk edildi.

Ligde SMS Grup Sarıyer ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi ekip çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Erzurumspor FK ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna giderken SMS Grup Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız hakaret sebebiyle tedbirli, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve kulüp görevlisi Aykut Bozoğlu ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, İmaj Altyapı Vanspor Başkanı Erol Temel'i talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket, kulübün idarecisi Gökhan Hanoğlu'nu talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi sebebiyle tedbirli, kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi ve antrenörü Ege Parlak'ı ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk etti.

Sakaryaspor çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile usulsüz seyirci alınması, kulüp idarecisi İsmail Yıldız ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Öte yandan Manisa FK idarecisi Emre Barış Yıldız, Alagöz Holding Iğdır FK idarecisi Onur Girdap ve Atko Grup Pendikspor görevlisi Ali İlhan Sunar da talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

Ayrıca Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü çirkin ve kötü tezahürat, kulüp görevlisi Yusuf Güçlü ise hakaret sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.