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Spor

Süper Lig'den giden geri dönüyor!

Bu sezon Bakambu ile Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a transfer olurken Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz Fenerbahçe'ye katıldı. Eski Beşiktaşlı Diaby Pendik'e, Tolga Ciğerci de eski takımı Ankaragücü'ne geri geldi.

Sabah16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
Süper Lig'den giden geri dönüyor!
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Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirirken tanıdık yüzlere kapılarını açtı. 26 Haziran'da açılan transfer sezonunda daha önce Türkiye'den ayrılan 15 oyuncu geri dönüş yaparken son 3 yıla bakıldığında bu rakam 45'e çıktı.

2014-15 sezonunda Bursaspor'a imza atıp bir sene sonra ayrılan Bakambu, Galatasaray ile yeniden Süper Lig'e döndü. 2020-22 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu bir sezon aradan sonra Florya'ya geldi.

OMERUO 3. TURU YAPTI

Başakşehir'den Avrupa vitrinine çıkan Cengiz Ünder ile eski G.Saraylı Bartuğ Elmaz F.Bahçe'ye katıldı. 2015-16 sezonunda Kanarya'da forma giyen Nani, Adana Demirspor için ter dökecek. Alanyaspor'da oynayan Tzavellas ve Beşiktaş'ta forma giyen Diaby Pendikspor ile Türkiye'ye döndü. Kasımpaşa 3. kez Omeruo'yu aldı.

BAKAMBU TAM 5 ÜLKE GEZDİ...

Bu dönüşlerin en hızlısına 162 günle geçen sezonun 2. yarısında Hertha Berlin'e giden Tolga Ciğerci imza attı. En uzun süre ise 2895 gün sonra 2015-16 sezonunda Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olup ardından Çin, Fransa, Yunanistan ve BAE serüvenleri yapan Bakambu'nun gelişi oldu.

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