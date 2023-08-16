Süper Lig'den giden geri dönüyor!

Süper Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirirken tanıdık yüzlere kapılarını açtı. 26 Haziran'da açılan transfer sezonunda daha önce Türkiye'den ayrılan 15 oyuncu geri dönüş yaparken son 3 yıla bakıldığında bu rakam 45'e çıktı.

2014-15 sezonunda Bursaspor'a imza atıp bir sene sonra ayrılan Bakambu, Galatasaray ile yeniden Süper Lig'e döndü. 2020-22 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu bir sezon aradan sonra Florya'ya geldi.

OMERUO 3. TURU YAPTI

Başakşehir'den Avrupa vitrinine çıkan Cengiz Ünder ile eski G.Saraylı Bartuğ Elmaz F.Bahçe'ye katıldı. 2015-16 sezonunda Kanarya'da forma giyen Nani, Adana Demirspor için ter dökecek. Alanyaspor'da oynayan Tzavellas ve Beşiktaş'ta forma giyen Diaby Pendikspor ile Türkiye'ye döndü. Kasımpaşa 3. kez Omeruo'yu aldı.

BAKAMBU TAM 5 ÜLKE GEZDİ...

Bu dönüşlerin en hızlısına 162 günle geçen sezonun 2. yarısında Hertha Berlin'e giden Tolga Ciğerci imza attı. En uzun süre ise 2895 gün sonra 2015-16 sezonunda Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olup ardından Çin, Fransa, Yunanistan ve BAE serüvenleri yapan Bakambu'nun gelişi oldu.