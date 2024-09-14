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  • Süper Lig'e 161 yeni transfer! İşte atılan tüm imzalar
Spor

Süper Lig'e 161 yeni transfer! İşte atılan tüm imzalar

Yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte son imzalar atıldı. Süper Lig takımları bu süreçte birçok yıldız ismi takımlarına katarken birçok isimle de yollarını ayırdı. Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için ödediği 19.5 milyon euroluk bonservis bedeli Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.

DHA14 Eylül 2024 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Süper Lig'e 161 yeni transfer! İşte atılan tüm imzalar
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Süper Lig takımları yaz transfer döneminde 161 futbolcu transferi yaptı

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 13 Eylül gecesi sona erdi. Süper Lig ekipleri bu yaz transfer döneminde toplam 161 futbolcu transferi gerçekleştirirken, bu transferlerin 106'si yabancı 55'i ise yerli oyuncu oldu.

En çok transfer yapan takım koltuğuna 17 transfer ile oturan Gaziantep FK olurken, en az transferi ise 6 futbolcuyla Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir gerçekleştirdi.

Galatasaray ve Kasımpaşa bu yaz transfer dönemi kadrosuna yerli oyuncu takviyesi yapmadı.

Sezonun en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu ise 19,5 milyon euro ile Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri oldu. Bu bedel aynı zamanda Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek miktar oldu.

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcu sayıları:

Gaziantep FK - 17 ( 12 yabancı 5 yerli)

Konyaspor – 16 ( 8 yabancı 8 yerli)

Trabzonspor – 13 ( 9 yabancı 4 yerli)

Bodrum FK – 13 ( 7 yabancı 6 yerli)

Göztepe – 13 ( 9 yabancı 4 yerli)

Eyüpspor – 11 ( 6 yabancı 5 yerli)

Rizespor – 11 ( 7 yabancı 4 yerli)

Antalyaspor – 10 ( 6 yabancı 4 yerli)

Beşiktaş – 8 ( 6 yabancı 2 yerli)

Alanyaspor – 8 ( 4 yabancı 4 yerli)

Sivasspor – 8 ( 7 yabancı 1 yerli)

Fenerbahçe – 8 ( 4 yabancı 4 yerli)

Hatayspor – 7 ( 6 yabancı 1 yerli)

Galatasaray – 6 ( 6 yabancı)

Kasımpaşa – 6 ( 6 yabancı)

Başakşehir – 6 ( 4 yabancı 2 yerli)

Adana Demirspor, Samsunspor ve Kayserispor transfer tahtası kapalı olduğundan transfer yapamadı.

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