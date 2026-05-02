  • Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amedspor!
Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amedspor!

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, ligi 2. sırada tamamlayarak 74 puanla Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, normal sezonu ikinci sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Ali Vardar, Batuhan Bıyıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Alim Öztürk, Atakan Rıdvan Çankaya, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Ali Kaan Güneren), Doh (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Ahmet Emin Engin (Dk. 69 Mendes), Bacuna, Fofana (Dk. 84 Loshaj), Bruno

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Tarkan Serbest), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Cem Üstündağ (Dk. 84 Atakan Müjde), Sinan Kurt, Moreno (Dk. 84 Dimitrov), Dia Saba (Dk. 90+2 Florent Hasani), Afena-Gyan (Dk. 90+2 Emrah Başsan), Diagne

Goller: Dk. 6 Fofana, Dk. 45+4 Diagne (Kendi kalesine), Dk. 80 Atakan Rıdvan Çankaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 19 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45+1 Diagne (Penaltıdan), Dk. 49 Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 14 Güray Vural, Dk. 33 Doh, Dk. 37 Ahmet Emin Engin, Dk. 44 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 86 Bacuna, Dk. 87 Loshaj, Dk. 90+3 Mendes, Dk. 90+5 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK) Dk. 90+3 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler)Stat: Iğdır Şehir

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
