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Spor

Süper Lig'e geri döndü! Alex de Souza, Antalya'da

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, Süper Lig'e geri döndü. Teknik direktörlük için Antalyaspor ile anlaşan Alex, şehre ulaştı.

28 Mayıs 2024 Salı 22:08 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri döndü! Alex de Souza, Antalya'da
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Bitexen Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Antalya'ya geldi.

Alex'i Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda kulübün Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Havalimanına gelen Antalyasporlu taraftarlar, yaktıkları meşaleler ve yaptıkları tezahüratlarla Alex'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlara üçlü çektiren Alex, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kere daha Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Açıklamasına Türkçe "En büyük Antalyaspor" diye devam eden Alex, "Bundan sonra çalışmalarımıza bakacağız. Takıma iyi şeyler yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alex, taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde havalimanından ayrıldı.

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