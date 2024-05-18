Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak olan Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Evren yaptığı açıklamada, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

ALEX'İN KARİYERİ

Alex de Souza, profesyonel futbol kariyerini 2015 yılında Coritiba'da noktalamıştı. Brezilyalı isim, Sao Paulo'nun U20 takımı ile teknik direktörlük kariyerine adım attı. Alex, daha sonra Avai'de teknik direktörlük görevini yürüttü. Son olarak Brezilya 2. Lig ekibi Avai'yi yöneten 46 yaşındaki teknik adam Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmıyor.