İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'e geri döndü! Alex de Souza Antalyaspor'da
Spor

Süper Lig'e geri döndü! Alex de Souza Antalyaspor'da

Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri döndü! Alex de Souza Antalyaspor'da
ABONE OL

Sergen Yalçın ile yollarını ayıracak olan Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Antalyaspor'un başkan vekili Alkan Evren, teknik direktör Alex de Souza ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Evren yaptığı açıklamada, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

ALEX'İN KARİYERİ

Alex de Souza, profesyonel futbol kariyerini 2015 yılında Coritiba'da noktalamıştı. Brezilyalı isim, Sao Paulo'nun U20 takımı ile teknik direktörlük kariyerine adım attı. Alex, daha sonra Avai'de teknik direktörlük görevini yürüttü. Son olarak Brezilya 2. Lig ekibi Avai'yi yöneten 46 yaşındaki teknik adam Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.