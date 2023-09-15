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Spor

Süper Lig'e geri döndü! Mario Balotelli yeniden Adana Demirspor'da

Transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor eski yıldızı Mario Balotelli'yi tekrardan kadrosuna kattı. Mavi şimşeklerden yapılan açıklamaya göre Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi. İşte detaylar...

15 Eylül 2023 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri döndü! Mario Balotelli yeniden Adana Demirspor'da
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Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna geri kattı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı. Adana Demirspor, İtalyan santrforu tekrardan kadrosuna kattı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

GERİ DÖNÜYOR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mario Balotelli transferini duyurdu. Mario Balotelli ile bir fotoğrafını paylaşan Sancak, ardından "İki Deli" şarkısını içeren bir video paylaştı.

35 MAÇA ÇIKTI

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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