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Spor

Süper Lig'e geri döndü! Pelkas resmen Başakşehir'de

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertliler başarılı orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

21 Temmuz 2023 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri döndü! Pelkas resmen Başakşehir'de
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RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yunan futbolcu, RAMS Başakşehir'de 14 numaralı formayı giyecek.

Geçen sezon kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Pelkas, 26 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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