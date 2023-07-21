RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yunan futbolcu, RAMS Başakşehir'de 14 numaralı formayı giyecek.

Geçen sezon kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Pelkas, 26 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.