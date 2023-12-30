Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılan ve adı yine Kartal ile anılan Sergen Yalçın'ın, yeni adresi Adana Demirspor oldu.

Sabah'ın haberine göre; 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesinden "Görüşmedik ama görüşürsek anlaşırız" açıklaması gelirken Sergen Yalçın ise mavi-lacivertli kulüp ile masaya oturdu. Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi. 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.

DUBLE ZAFER YAŞADI

51 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.