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Spor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte Sergen Yalçın'ın yeni adresi

Teknik direktör Patrick Kluivert sonrası arayışlarını sürdüren Adana Demirspor için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Mavi lacivertli ekibin 51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile bir araya geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

Sabah30 Aralık 2023 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri dönüyor! İşte Sergen Yalçın'ın yeni adresi
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Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğun ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılan ve adı yine Kartal ile anılan Sergen Yalçın'ın, yeni adresi Adana Demirspor oldu.

Sabah'ın haberine göre; 51 yaşındaki deneyimli teknik adam için Beşiktaş cephesinden "Görüşmedik ama görüşürsek anlaşırız" açıklaması gelirken Sergen Yalçın ise mavi-lacivertli kulüp ile masaya oturdu. Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi. 1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.

DUBLE ZAFER YAŞADI

51 yaşındaki çalıştırıcı, Kartal'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.

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