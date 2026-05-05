Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayıma geçilirken, başkan adayları gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncu Sidiki Cherif'in kiralık olarak takımdan ayrılması beklenirken, Fenerbahçe'de santrfora tartışılmayacak bir isim aranıyor.

VEDAT MURIQI SESLERİ!

Fenerbahçe'de başkan adaylarının gündeminde ise İspanyol ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi yer alıyor.

Kosovalı golcünün, sarı-lacivertli ekibe dönmeye sıcak baktığı aktarılırken, La Liga ekibinin tecrübeli forvet için bonservis beklentisi ortaya çıktı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Mallorca, Vedat Muriqi için 30 milyon euroluk bir bonservis geliri bekliyor.

Fenerbahçe'nin ise Kosovalı golcünün durumunu yakından takip ettiği öne sürülüyor.

LA LIGA'YI SALLADI!

Bu sezon Mallorca'da performansıyla göz dolduran Vedat Muriqi, çıktığı 3 maçta 21 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.