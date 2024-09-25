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  • Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Spor

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Son olarak Hatayspor'u çalıştıran Demirel, Akdeniz ekibinin kararını bekliyor.

DHA25 Eylül 2024 Çarşamba 14:02 - Güncelleme:
Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı. Demirel, mavi-lacivertlilerin son kararını bekliyor.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi. Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Demirel, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi.

Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.

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