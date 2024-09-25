Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı. Demirel, mavi-lacivertlilerin son kararını bekliyor.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi. Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Demirel, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi.

Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.