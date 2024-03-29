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Spor

Süper Lig'e geri dönüyor! Yılın transfer bombası Wout Weghorst

Bu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Trabzonspor transfer için kolları sıvadı. Bordo mavili ekip daha önce olumlu sonuç alamadığı başarılı futbolcu Wout Weghorst için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik29 Mart 2024 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri dönüyor! Yılın transfer bombası Wout Weghorst
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Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor, forvet transferinde nokta atışı bir tercih yapmak istiyor. Daha önce Cornelius için çok ısrarcı davranan ve Danimarkalı yıldızdan şampiyonluk yolunda büyük katkı alan teknik direktör Abdullah Avcı, yine benzer bir profili takıma kazandırmak amacında. Tecrübeli hocanın aklındaki isim; Wout Weghorst.

TRABZONSPOR ATAĞA GEÇİYOR

Hollandalı yıldız için ara transferde yani Ocak ayında da hamle yapan Bordo-Mavililer, olumsuz yanıt almıştı. Trabzonspor, bonservisi Burnley'de olan ve bu sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Weghorst konusunda yeniden atak yapmayı planlıyor. İngiliz kulübüyle 1 yıl kontratı bulunan 31 yaşındaki Weghorst için tüm kozlar oynanacak.

ONUACHU İÇİN TEK YOL VAR

1.97'lik golcünün, Burnley'de devam etmeyeceği öğrenildi. Öte yandan Fırtına'da kiralık forma giyen Paul Onuachu'nun bonservisinin alınması çok zor gözükürken, Southampton'ın 10 milyon Euro'nun üzerinde beklentisi var. Nijeryalı forvetin tekrar kiralanıp kiralanmayacağı ise henüz net değil.

SEZON PERFORMANSI

Hollandalı futbolcu, Bundesliga'da bu sezon 21 maça çıkıp 5 kez ağları havalandırdı.

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