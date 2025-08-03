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Spor

Süper Lig'e geri mi dönüyor! Nuri Şahin için sürpriz iddia

Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yerine yeni isimler gündeme gelmeye başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlı ekibin teknik direktörlük görevi için ilk adayı Nuri Şahin oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 10:02 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri mi dönüyor! Nuri Şahin için sürpriz iddia
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UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik eleştiriler artarken, siyah beyazlıların yeni hoca arayışına girdiği ileri sürüldü.

İLK ADAY NURİ ŞAHİN

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Beşiktaş yönetiminin teknik direktörlük için ilk adayı Nuri Şahin. Siyah-beyazlıların, Norveçli teknik adamla yollarını ayırması halinde genç çalıştırıcı Nuri Şahin'i göreve getirmek istediği öne sürüldü.

SON OLARAK DORTMUND'U ÇALIŞTIRDI

Kariyerinde Türkiye'de Antalyaspor'u çalıştıran Şahin, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde teknik direktörlük konusunda karar vermesi bekleniyor.

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