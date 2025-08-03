UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e yönelik eleştiriler artarken, siyah beyazlıların yeni hoca arayışına girdiği ileri sürüldü.
İLK ADAY NURİ ŞAHİN
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Beşiktaş yönetiminin teknik direktörlük için ilk adayı Nuri Şahin. Siyah-beyazlıların, Norveçli teknik adamla yollarını ayırması halinde genç çalıştırıcı Nuri Şahin'i göreve getirmek istediği öne sürüldü.
SON OLARAK DORTMUND'U ÇALIŞTIRDI
Kariyerinde Türkiye'de Antalyaspor'u çalıştıran Şahin, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde teknik direktörlük konusunda karar vermesi bekleniyor.