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Spor

Süper Lig'e mi geliyor? James Tavernier için sürpriz iddia

Türkiye'de transfer süreci devam ederken Avrupa basınından sürpriz iddialar gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan son iddiaya göre Rangers forması giyen James Tavernier'in son Celtic maçında taraftarların gösterdiği tepkilerden sonra takımdan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin Türkiye'den kulüplerle görüşmeler yaptığı bildirildi. İşte detaylar...

7 Eylül 2024 Cumartesi 16:09 - Güncelleme:
Süper Lig'e mi geliyor? James Tavernier için sürpriz iddia
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İskoçya'da geçtiğimiz hafta oynanan Old Firm derbisinde Celtic, sahasında Rangers'ı 3-0 mağlup etti.

İngiliz basınından talkSPORT'ta yer alan haberde Rangers'ta bu yenilginin ardından taraftarların futbolculara tepki gösterdiği ve kaptan James Tavernier'in takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Haberde, deneyimli sağ bekin menajerinin Türkiye ve Katar'dan takımlarla görüştüğü ifade edildi.

Tavernier'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

VAN BRONCKHORST'LA ÇALIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rangers'ta görev yaptığı dönemde James Tavernier'le çalıştı.

Tavernier, 2015 yılından bu yana İskoç ekibi Rangers'ın formasını giyiyor.

32 yaşındaki deneyimli sağ bek kariyeri boyunca forma giydiği 614 maçta 134 gol ve 144 asist kaydetti.

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