Trendyol 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 berabere biterken, uzatmalara giden maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı ve Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Mücadelede ilk gol, Bandırmaspor'dan geldi. Bandırmaspor'un golünü 37. dakikada Hikmet Çiftçi kaydetti.
İlk yarı, Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da golle başladı. Fatih Karagümrük'te Wesley, 46. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.
Karşılaşmanın 90 dakikasında başka gol sesi çıkmazken uzatmaların başında, 91. dakikada Atakan Çankaya, Fatih Karagümrük'ü 2-1 öne geçiren golü attı.
Dakikalar, 105'i gösterdiğinde ise Fatih Karagümrük'te Ahmet Sivri, farkı 2'ye çıkartan golü attı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi.
BANDIRMASPOR, FİNALDE ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 37. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, sol ayağıyla ceza sahasına kavisli bir top gönderdi. Kaleci Kaleci Furkan önde yakalanınca doğrudan kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu.
İKİNCİ YARI, GOLLE BAŞLADI
Maçın 46. dakikasında Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hücumda Camacho'nun çalımla açtığı alan sonrası sağ kanattan bindiren Talha'ya pası geldi. Talha, ceza sahasının sağ yan çizgisine yakın bölgeden içeriye yerden ortasını yaptı. Savunmada Atınç'tan sekip kale önüne düşen topu Wesley, sağ ayağıyla tamamladı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi.
FATİH KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ
90 dakika, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Fatih Karagümrük, uzatma dakikalarında öne geçti. 91. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çağtay Kurukalıp, penaltı noktasına doğru topu havalandırdı. İyi yükselen Atakan Çankaya sol köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.
FATİH KARAGÜMRÜK, FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
105. dakikada Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği hızlı hücumda Dovedan'dan pası alan Ahmet Sivri rakip ceza sahası yayının sağından sağ ayağının üstüyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye doğru gönderdi. Kaleci Akın'ı geçen top, sol yan direğin içine çarpıp ağlarla buluştu.