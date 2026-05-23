İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya
Spor

Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya

Süper Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak. Play-off final maçında Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK, Konya'da karşı karşıya gelecek.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım, Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında yarın oynanacak play-off final maçıyla belli olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, adını yazdıracak üçüncü ve son takım yarınki maçın kazananı olacak.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor, doğrudan play-off finalinde mücadele etme hakkı elde etti.

Arca Çorum FK ise ligde normal sezonu dördüncü sırada bitirdi. Play-off 1. turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü, 2. turda ise Sipay Bodrum FK'yi eleyen Çorum ekibi, finale yükselerek Esenler Erokspor'un rakibi oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.