Süper Lig'e veda eden ikinci takım belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Karagümrük bu sonuçla lige veda etti.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ardından Gaziantep, 47. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle öne geçti.

Karagümrük'te Federico Ceccherini, 53. dakikada VAR incelemesinin ardından Lazar Markovic'e yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Markao, 67. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora dengeyi getirdi.

Gaziantep, 90. dakikada Marko Jevtovic ve 90+9. dakikada Monteiro'nun golleriyle kazandı.

Bu sonucun ardından Gaziantep 41 puana yükseldi. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Karagümrük, son hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Pendikspor'a konuk olacak.