Spor

Galibiyet yetmedi! Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, galibiyete rağmen ligi 32. puanla 16. sırada tamamladı ve Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

Ligin 34. ve son haftasının tamamlanmasının ardından ligden düşen takımlar netleşti. Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün ardından Trendyol Süper Lig'e veda eden son takım Hesap.com Antalyaspor oldu.

Akdeniz ekibi, son hafta mücadelesinde Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen, 32 puanla ligi 16. sırada tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe deplasmanında 87. dakikada bulduğu golle 3-3'ü bulan ikas Eyüpspor, 33 puana yükseldi ve ligde kalmayı başardı.

Trabzonspor'u 3-0 yenene Gençlerbirliği 34 puanla 14., Galatasaray'ı 1-0 yenen Kasımpaşa ise 35 puanla 13. sırada ligi noktaladı.

