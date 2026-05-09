  Süper Lig'e veda ettiler! Küme düşen 2 takım belli oldu
Süper Lig'e veda ettiler! Küme düşen 2 takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi. Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti. İşte bitime 1 hafta kala ligde son durum...

9 Mayıs 2026 Cumartesi 23:03
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi.

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi.

Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu.

Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: 4-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

RAMS Başakşehir-Samsunspor: 3-0

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-1

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 4-0

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: 3-1

PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY33245477294877
2.FENERBAHÇE332110274344073
3.TRABZONSPOR33209461362569
4.BEŞİKTAŞ33178857381959
5.GÖZTEPE331413642291355
6.RAMS BAŞAKŞEHİR33159956342254
7.SAMSUNSPOR33121294345-248
8.ÇAYKUR RİZESPOR331010134450-640
9.TÜMOSAN KONYASPOR331010134248-640
10.CORENDON ALANYASPOR33716104039137
11.KOCAELİSPOR33910142637-1137
12.GAZİANTEP FK33910144256-1437
13.İKAS EYÜPSPOR3388173045-1532
14.KASIMPAŞA33711153249-1732
15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3387183347-1431
16.HESAP.COM ANTALYASPOR3378183255-2329
17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3376202953-2427
18.ZECORNER KAYSERİSPOR33512162561-3627

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 34. ve son haftasında ise şu müsabakalar oynanacak:

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor-Beşiktaş

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir

Samsunspor-Göztepe

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor

