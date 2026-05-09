Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi.
Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi.
Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu.
Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor: 4-2
Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
RAMS Başakşehir-Samsunspor: 3-0
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-1
Göztepe-Gaziantep FK: 2-1
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-3
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 4-0
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor: 3-1
PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinin ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|48
|77
|2.FENERBAHÇE
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|40
|73
|3.TRABZONSPOR
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|25
|69
|4.BEŞİKTAŞ
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|19
|59
|5.GÖZTEPE
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|13
|55
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|22
|54
|7.SAMSUNSPOR
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|-2
|48
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|-6
|40
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|-6
|40
|10.CORENDON ALANYASPOR
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|1
|37
|11.KOCAELİSPOR
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|-11
|37
|12.GAZİANTEP FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|-14
|37
|13.İKAS EYÜPSPOR
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|-15
|32
|14.KASIMPAŞA
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|-17
|32
|15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|-14
|31
|16.HESAP.COM ANTALYASPOR
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|-23
|29
|17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|-24
|27
|18.ZECORNER KAYSERİSPOR
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|-36
|27
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'in 34. ve son haftasında ise şu müsabakalar oynanacak:
Fenerbahçe-ikas Eyüpspor
Kasımpaşa-Galatasaray
Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor
Çaykur Rizespor-Beşiktaş
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir
Samsunspor-Göztepe
Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği
Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor