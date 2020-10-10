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Spor

Süper Lig'e yabancı damgası

Süper Lig'de sezonun geride kalan 4 haftasında oynama süresi ve atılan gollerde yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekiyor.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 11:40 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 11:40
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Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244'ü yabancı, 181'i ise Türk oyuncular oldu.

Ligde bir yabancı ve 2 Türk futbolcu, geride kalan bölümde iki farklı takımda forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62,5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37,5) sahada kaldı.

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'DE YERLİLER DAHA ÇOK OYNADI

Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Göztepe ligde şu ana kadar 10 yerli ve 8 yabancı, Fenerbahçe ise 10 Türk ve 11 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

İzmir temsilcisinde yerli oyuncular 2 bin 870 dakika, yabancılar ise bin 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de ise Türk oyuncular 2 bin 7 dakika, yabancılar da bin 948 dakika sahada kaldı.

YABANCILAR EN FAZLA SÜREYİ FATİH KARAGÜMRÜK'TE ALDI

Fatih Karagümrük, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Kırmızılı-siyahlı ekipte sezonun geride kalan bölümünde 13 yabancı ve 7 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 2 bin 995 dakika, yerliler ise 965 dakika sahada kaldı.

EN EZ YERLİ OYNATAN DENİZLİSPOR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde sayı olarak en az Türk futbolcuyu Yukatel Denizlispor oynattı.

Yeşil-siyahlı takımda ilk 4 haftada sadece 5 yerli oyuncu forma şansı buldu.

Ligde en fazla yabancı futbolcu oynatan takım ise 14 kişiyle MKE Ankaragücü oldu.

GOLLER DE YABANCILARDAN

Süper Lig'de 4. hafta sonunda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Ligde atılan 85 golün 61'ini (yüzde 71,7) yabancı, 24'ünü (yüzde 28,3) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

YERLİ VE YABANCI OYUNCULAR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde takımlarının oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:

YerliYabancı
TakımlarFutbolcuSüreGolFutbolcuSüreGol
Aytemiz Alanyaspor91186110277410
Atakaş Hatayspor8137711225612
Beşiktaş9138111120624
Büyükşehir Belediye Erzurumspor10189821325794
Çaykur Rizespor9125801227022
Demir Grup Sivasspor7127801216922
Fatih Karagümrük796511329957
Fenerbahçe10200711119483
Fraport TAV Antalyaspor918804920800
Galatasaray7138511225754
Gaziantep FK8129211026685
Gençlerbirliği873601122341
Göztepe1028705810903
Hes Kablo Kayserispor9121211327482
İttifak Holding Konyaspor677901321914
Kasımpaşa8168011222782
Medipol Başakşehir10157601123770
MKE Ankaragücü972601422441
Trabzonspor11184311220884
Yeni Malatyaspor12132921326311
Yukatel Denizlispor5102411229140
Toplam18129682242444943161

Not: İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivaspor, ligde üçer maç oynadı.

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