İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'e yükseleceği maçta Eyüspor'a Adanaspor engeli!
Spor

Süper Lig'e yükseleceği maçta Eyüspor'a Adanaspor engeli!

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi. kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyeceği mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

3 Nisan 2024 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Süper Lig'e yükseleceği maçta Eyüspor'a Adanaspor engeli!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceği maçta Arda Turan'ın ekibi, Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Adana'da Check-Oumar Diakite ise 17. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 64 puanda kaldı ve 3. sıradaki Çorum FK ile arasındaki puan farkı 17'de kaldı. Ligin bitimine 6 hafta kalması sebebiyle Arda Turan'un takımı kesin olarak Süper Lig'e çıkmayı gelecek haftaya erteledi.

Adanaspor ise 30 puana yükselerek ligde kalma umudunu sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Altay ile karşılaşacak. Adanaspor ise Gençlerbirliği ile oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.