İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2022 Cumartesi / 13 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4792
  • EURO
    16,1193
  • ALTIN
    901.82
  • BIST100
    2419.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'dan coşkulu kutlama
Spor

Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'dan coşkulu kutlama

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, Denizlispor maçı ardından başarısını kutladı.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bu başarısını kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Altaş Denizlispor mücadelesinin ardından Ümraniye'yi üstü açık otobüsle gezdi.

Yüzlerce taraftar, futbolcuları ve teknik heyeti Alemdağ Caddesi'nde kurulan alanda coşkuyla karşıladı. Ümraniyespor bayraklarıyla donatılan caddede meşaleler yakan taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselişini tezahüratlarla kutladı.

Ümraniyesporlu futbolcuların tek tek sahneye çağrılması ve tezahüratlarla süren kutlamalar, sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.