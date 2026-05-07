Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı santraforun geleceği önümüzdeki günlerde netleşebilir. Oyuncunun menajeri Pini Zahavi'nin Barcelona'da yönetimle görüşmeler gerçekleştireceği ve 37 yaşındaki oyuncunun kariyer planlamasının masaya yatırılacağı aktarıldı.

ROBERT LEWANDOWSKI KAPIŞMASI...

İspanyol basınından gelen bilgilere göre; Lewandowski'nin Barcelona'da kalma ihtimalinin bulunduğu ancak ayrılık durumunda birçok kulübün devreye gireceği belirtildi. Avrupa'dan Juventus'un oyuncuyla ilgilendiği ifade edilirken, Suudi Arabistan ekipleri ve MLS kulüplerinin de yıldız golcüyü yakından takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe ile uzun süredir adı anılan 37 yaşındaki oyuncu için ise Haziran ayında yapılacak olan seçimin sonucu belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerde göreve gelecek yönetimin Polonyalı yıldızla iletişime geçilebileceği iddia ediliyor.

"KENDİSİ BİLE NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMİYOR"

Öte yandan Wojciech Szczesny de takım arkadaşı Robert Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci, Lewandowski'ye transfer konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadığını belirtirken esprili bir ifadeyle, "Tecrübelerime dayanarak ona kariyerini bırakmasını söylerdim. Çünkü bazen en güzel teklifler o zaman gelebiliyor" dedi.

Lewandowski'nin geleceğiyle ilgili net bir fikri olmadığını da dile getiren Wojciech Szczesny, yıldız golcünün hangi kararı vereceğini kendisinin bile henüz tam olarak bilmediğini ifade etti. Deneyimli file bekçisi, Lewandowski'nin kariyerinin bu döneminde tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtirken, transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netleşmesini beklediğini söyledi.

BARCELONA ALTERNATİFLERİNİ BELİRLEDİ

Barcelona cephesinde ise Robert Lewandowski'nin ayrılık ihtimaline karşın forvet hattı için alternatif planların hazırlandığı belirtildi. Dušan Vlahović, Julián Álvarez ve João Pedro gibi isimlerin gündemde olduğu aktarılırken, Polonyalı yıldızın vereceği kararın transfer planlamasını doğrudan etkileyeceği vurgulandı.