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Spor

Süper Lig'in 16,19 ve 20. haftalarının maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de oynanacak 16, 19 ve 20. haftanın fikstürü açıklandı. 16. haftanın erteleme karşılaşmaları 9 Ocak'ta oynanmaya başlayacak ve 11 Ocak'ta sona erecek.

AA26 Aralık 2023 Salı 15:45 - Güncelleme:
Süper Lig'in 16,19 ve 20. haftalarının maç programı açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 16, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:

16. HAFTA

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

19. HAFTA

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

20. HAFTA

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

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