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  • Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
Spor

Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların hakemlerini duyurdu.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

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