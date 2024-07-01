Transferde adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Slovak stoper Milan Skriniar, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

EURO 2024'ün son 16 turunda dün akşam Slovakya'nın İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 yenilerek elendiği maçın ardından Calciomercato'ya konuşan Skriniar, "Paris Saint Germain'de (PSG) kalacak mısın?" sorusu üzerine "Evet, ben PSG'de kalıyorum" yanıtını verdi.

Haberde, geçtiğimiz günlerde hakkında ayrılık söylentileri çıkan 29 yaşındaki oyuncunun adının Süper Lig'in üç büyük kulübüyle anıldığı hatırlatılarak "Kim bilir, Jose Mourinho'nun yedek kulübesindeki varlığı belirleyici olabilir." yorumu yapıldı.

Ayrıca Slovak oyuncunun iradesinin kalmaktan yana olduğu belirtilse de PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin, Skriniar'ı savunma hattında ilk tercih olarak düşünmediği kaydedildi.

Bu arada tecrübeli oyuncuyla teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getiren ve deneyimli bir stoper arayışında olan Napoli'nin de ilgilendiği ifade edildi. PSG'nin Skriniar'ı kiralık vermeyi kabul etmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceği ileri sürüldü.