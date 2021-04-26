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  • Süper Lig'in 38. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı
Spor

Süper Lig'in 38. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Perşembe günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 19:34 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:34
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 38. haftasında 28 ve 29 Nisan'da oynanacak 9 müsabakada görev alacak hakemler şöyle:

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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