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Spor

Süper Lig'in 38. ve son haftasının maç takvimi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun 38. ve son hafta mücadelesinin programını açıkladı.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligin son haftasının maç programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

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