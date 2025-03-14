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  • Süper Lig'in altını üstüne getirmişti! Paul Onuachu resmen geri dönüyor: Bu iş bitti
Spor

Süper Lig'in altını üstüne getirmişti! Paul Onuachu resmen geri dönüyor: Bu iş bitti

Paul Onuachu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde adeta tozu dumana katan Nijeryalı golcü, İstanbul devine “Tamam” dedi. Böylece Onuachu, gollerine kaldığı yerden devam edecek. İşte Paul Onuachu'nun yeni takımı…

Star Gazetesi14 Mart 2025 Cuma 12:50 - Güncelleme:
Süper Lig'in altını üstüne getirmişti! Paul Onuachu resmen geri dönüyor: Bu iş bitti
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Paul Onuachu için sonunda beklenen oluyor. Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Nijeryalı dev golcü, takımdan ayrılma kararı aldı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ivan Juric tarafından tercih edilmeyen tecrübeli santrafor, rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi.

TRABZONSPOR'DA LİGE DAMGA VURDU!

Paul Onuachu, geçen sezon formasını giydiği Trabzonspor'da performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

2 metrelik boyuna rağmen çevikliğiyle ön plana çıkan Paul Onuachu, bordo mavili takım ile Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bittiğinde yeniden İngiltere'ye dönen Nijeryalı golcü, bu sefer Ada'da umduğunu bulamadı.

Bu kapsamda İstanbul devine de gün doğdu.

PAUL ONUACHU GELİYOR

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, Paul Onuachu transferini bitirmek istiyor.

Ciro Immobile ile lig bittikten sonra yolların ayrılması beklenirken, Kartal'da ana hedef Paul Onuachu olarak belirlendi.

Nijeryalıyla 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş'ın, Paul Onuachu'nun kulübü Southampton ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Öte yandan Paul Onuachu'nun da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Paul Onuachu, yeni sezondan itibaren gollerini Beşiktaş için atmaya çalışacak.

İNGİLTERE GÜNLERİ KABUS GİBİ

Paul Onuachu, bu sezon Southampton ile 21 maçta sahaya çıkarken sadece 778 dakika süre bulabildi.

Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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