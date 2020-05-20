Süper Lig'in başlangıç tarihi resmen açıklandı

20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:06

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"LİGLERİN 12 HAZİRAN'DA BAŞLAMASI İÇİN ANLAŞTIK"

"18 kulübün tamamının desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Ligleri oynayarak sonlandırmak için sonlandırmak konusunda bütün kulüplerle hem fikir kaldık.

"KÜME DÜŞME OLMASIN TALEBİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Bu sezon Süper Lig'de düşme olmaması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için 7 kulübümüzden başvuru aldık. Değerlendireceğiz"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ise şöyle konuştu:

"LİGLERİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

“Pandemi çok yakından izleniyor ama ülkemizde bu durum çok iyi gidiyor. Beklentimiz bunun devam etmesi ve liglerin hayırlısıyla başlaması.

"5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

"Ligin geri kalanında 5 oyuncu değişikliği hakkı için TFF kısa bir süre sonra açıklama yapacak."