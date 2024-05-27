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Spor

Süper Lig'in devleri onun peşinde! Transferin gözde ismi Alex Sandro

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına tüm takımlar hız verdi. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe Alex Sandro'yu yakın takibe aldı. İşte transferin detayları...

27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
Süper Lig'in devleri onun peşinde! Transferin gözde ismi Alex Sandro
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Sezonun sona ermesiyle birlikte Juventus'tan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Alex Sandro, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldi.

İKİ TAKIM DA PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan haberde; iki kulübün de takımın savunma hattını güçlendirmek için Brezilyalı oyuncu ile yakından ilgilendiği belirtilirken, Brezilya ekibi Santos'un da Alex Sandro'yu takip ettiği yazıldı.

SANTOS'A SICAK BAKIYOR

Öte yandan haberde, Alex Sandro'nun kariyerini ülkesi Brezilya'da ve kariyerine başladığı Santos'ta bitirmeye sıcak baktığı kaydedildi.

2015'ten bu yana Juventus forması giyen Alex Sandro, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol kaydetti.

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