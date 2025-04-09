Fenerbahçe, Galatasaray'ın listesinde olan Kevin de Bruyne için yarışa girecek. İlk hedef olarak Milan Skriniar'ın bonservisini PSG'den almak isteyen Sarı-Lacivertliler, orta saha bölgesini de Kevin de Bruyne ile sağlama alma peşinde. Avrupa'da başarı isteyen yönetim, istikrarı sağlamak için bu sezonun sonucuna bakmaksızın seneye de Jose Mourinho ile devam etme düşüncesinde. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Portekizli teknik adam, eski öğrencisi Kevin de Bruyne'yi gelecek sezon kadrosuna görmek istiyor.

MAAŞI YAKLAŞIK 15 MİLYON EURO

G.Saray ise Dries Mertens'in yerine Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne'yi kadrosuna katmakta ısrarcı. Transferfeed'de yer alan habere göre iki ezeli rakip yıldız oyuncu için yarışacak. Mourinho, 2013-14 sezonunda Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde hocalığını yaptığı oyuncuyu Cim-Bom'a kaptırmak istemiyor. Habere göre Fenerbahçe Yönetim'i, Belçikalı'nın yaklaşık 15 milyon euro olan maaşını karşılamayı göze alıyor. Oyuncuya S.Arabistan ekiplerinin yanı sıra MLS ekibi Inter Miami'nin de ilgisi var.

MOURİNHO İLE 9 MAÇA ÇIKTI

Bolavip'in haberine göre; River Plate taraftarları yıldız oyuncu için kulüp yönetimini baskı altına almaya başladı. Sosyal medyada Kevin de Bruyne için kampanya başlatan sporseverler, başarılı orta sahayı takımda görmek istiyor. Öte yandan oyuncuya Paris Saint-Germain'in de ilgisi olduğu iddia edilmişti. Foot Mercato, Fransa devinin 33 yaşındaki oyuncu için bir düşüncesinin olmadığını yazdı. 2015-16 sezonu başında 76 milyon euro bedelle Wolfsburg'dan Manchester City'ye giden De Bruyne, kariyerinde 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kazandı.