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Spor

Süper Lig'in en çok beraberlik alan takımı Sivasspor oldu

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde çıktığı 23 karşılaşmada 10 kez beraberlik alarak en çok beraberlik alan takım oldu.

AA24 Ocak 2022 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:24
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Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 23 maçta rakipleriyle 10 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı unvanını koruyor.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan haftalarda Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe ile 23. haftada iç sahada aynı skor ile puanları paylaşarak beraberlik sayısını 10'a yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, ligde 23 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 beraberlikle 31 puan topladı.

Bu periyotta 30 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer beraberlikle Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor takip etti.

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